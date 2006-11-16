На председателя Совета НСНУ обсуждаются 214 кандидатур

Большинство членов партии «Народный Союз Наша Украина» не могут спрогнозировать, кто сегодня будет избран председателем Совета НСНУ.

Корреспонденту УНИАН практически все опрошенные члены НСНУ говорили, что однозначного лидера нет.

В частности, народный депутат Петр ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что «обсуждаются как минимум 214 кандидатур» (все члены Совета НСНУ - УНИАН), «но более реально – немного меньше».

Он отказался давать прогнозы, поскольку даже не собиралась инициативная группа, которая не обсуждала возможных кандидатур, и сегодня в партии нет единой фигуры, которую будут поддерживать все члены Совета. «У нас разгул демократии», - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

В свою очередь народный депутат Юрий ЕХАНУРОВ отметил, что никто не знает, чем закончится сегодняшнее заседание Совета НСНУ. «У нас истинно демократическая партия. Будет голосование, увидим. Не знаю», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Комментируя информацию, что он является также одним из кандидатов на эту должность, он отметил, что это нереально.

По словам народного депутата Бориса БЕСПАЛОГО, никто не знает, кто возглавит Совет партии. «У нас демократическая структура, и до начала заседания нельзя сказать о его результатах, но, я думаю, что это будет кто-то из тех, кто принимал участие в создании партии. Я не думаю, что это будет какой-то парашютист», - сказал он.

Как напомнил народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, он в понедельник, 13 ноября, заявил о своем выходе из партии, потому его не интересует, кто возглавит Совет партии.

Ранее член партии Сергей БЫЧКОВ говорил о том, что председателем Совета партии, по его мнению, может остаться Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, заседание Совета партии "Народный Союз Наша Украина" должно состояться сегодня в 16.00.