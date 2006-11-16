Довгий раскусил оппозицию: ”и рыбку съесть...”

Депутаты фракции «Наша Украина» в Киевсовете настроены исключительно на конструктивную работу, заявил в интервью газете «Факты и комментарии» заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, в тоже время, по его словам, причин, по которым в Киевсовете нет официально оформленной оппозиции, несколько. «Во-первых, депутаты, играющие сегодня в оппозиционность, просто не имеют никакого понятия о том, что в этой самой оппозиции делать. Ну, критиковать, например, они научились. А что дальше-то? Сидит такой депутат и думает: а как же мой бизнес? Они же привыкли делать свой бизнес поближе к власти. Вот именно из-за того, что их психология сводится к пословице «и рыбку съесть, и в лужу не сесть», они боятся оппозиционности как огня», - отметил О.ДОВГИЙ.

«Во-вторых, - подчеркнул секретарь Киевосвета, - все, кто сегодня пытается в Киевраде втиснуться в образ оппозиционера, шли на выборы с твердой установкой захватить власть в Киеве. Но, оказавшись в стенах Киевсовета, многие из них переругались между собой. Вспомните хотя бы процессы, которые происходили внутри фракции БЮТ, и скорость, с какой менялись ее главы».

«В то же время Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сразу предложил основание для объединения депутатов в команду единомышленников. Он сказал: кто хочет работать на благо киевлян - те с нами, кто будет заниматься политиканством - обречены на политическое банкротство. Как видите, городской голова оказался прав», - заявил О.ДОВГИЙ.

«В-третьих, - сказал он, - в оппозиции нужно не только уметь красиво говорить, но и работать. Предлагать умные вещи. А пребывать «между» - удобнее. «Звон» есть, а ответственности – нет».

Хотя, - добавил секретарь Киевсовета, - конструктивная оппозиция в Киевсовете нужна».