Захарченко требует, чтобы миротворческая миссия в ОРДЛО была согласована с боевиками

Главарь ОРДО Александр Захарченко заявил, что миротворческая миссия ООН должна будет согласовывать свои передвижения с представителями боевиков.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, пишут "Новости Донбасса".

Говоря о внедрении охраны для ОБСЕ, Захарченко заявил: "Запретить или разрешить проезд по тем или иным маршрутам - это в наших силах".

"Никто в мире не имеет права навязывать, где будет стоять и находиться эта охранная миссия. Это все будет согласовано с руководством республики ("ДНР") и с нашими правоохранительными органами, с военными. Поэтому у тех, у кого возникает иллюзия, что какая-нибудь охранная миссия сюда зашла и будет делать, что захочет - это просто иллюзия", - сказал Захарченко.

Он отметил, что если ОРДО позволит охранять миссию ОБСЕ - "значит, позволит находиться вооруженным людям" на территории ОРДО, сообщается на сайте Захарченко.

"ОБСЕ свободно передвигается по всей территории "ДНР". Но это не означает, что ОБСЕ может устанавливать свои КПП на границе с Россией", - добавил главарь боевиков.

Захарченко добавил, что требует включить представителей ОРДО в переговорный процесс о миротворцах на Донбассе.

"Мы в этих переговорах участия не принимаем, но запретить находиться здесь определенным силам мы можем", - добавил он.

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Также он обвинил украинскую сторону в срыве обмена пленными.

"Процессы в Минске недееспособные, в том числе и обмен пленными. 11 декабря была видеоконференция гуманитарной подгруппы Контактной группы (ТКГ в Минске) и Киев сорвал переговоры. Никаких прорывных действий за этот год не было", - заявил он.

Как известно, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы миротворцы ООН зашли на эту территорию.

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Кроме того он заявил, что с боевиками "Л/ДНР" не надо согласовывать развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров назвал миротворцев ООН "оккупационными силами" и заявил, что предложение спецпредставителя США о миссии ООН противоречит усилиям, которые употребляются в нормандском формате.

На итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, но Киев должен договариваться об этом с боевиками.

Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совета безопасности ООН.