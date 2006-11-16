БЮТ получил, что хотел

Фракция БЮТ разблокировала работу Верховной Рады Украины, поскольку народный депутат от этой фракции Юри й ГНАТКЕВИЧ избран членом Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 402 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ заблокировала трибуну парламента, поскольку депутаты не поддерживали избрания Ю.ГНАТКЕВИЧА членом данного комитета (“За” проголосовало 195 депутатов).