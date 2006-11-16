Щербаня допрашивают с 9 утра до 11 вечера с перерывом на туалет

Виктор Ющенко поручил Виктору Януковичу внести в недельный срок представление на увольнение Нины Гаркавой с должности губернатора Сумской области. Причина - достижение ею предельного возраста для прохождения государственной службы для женщин. Газета "Сегодня" связалась с экс-губернатором Сумской области Владимиром Щербанем, дабы выяснить, готов ли он возглавить область вновь, если ему будет сделано такое предложение. " Во-первых, я должен сказать, что Гаркавую нужно не по возрасту увольнять, а за розвал экономики в области. Во-вторых, я не собираюсь возвращаться работать губернатором, так что пусть успокоятся те, кто дрожал и визжал, как поросятя, что Щербань возвратился. Это ведь не народ на Майдане визжал, это власть визжала. Передо мной сейчас стоит задача доказать свою невиновность".

Щербань также сообщил, что сейчас он ежедневно ходит в Генпрокуратуру на допросы - в 9 часов утра заходит и в 11 вечера ее покидает. Иногда беседы идут без перерывов, разве что выходит в туалет.