БЮТ заблокировал парламентскую трибуну

Фракция БЮТ заблокировала трибуну парламента в знак протеста против неизбрания народного депутата Юрия ГНАТКЕВИЧА (фракция БЮТ) членом Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 195 народных депутатов.

После этого члены фракции БЮТ заблокировали трибуну.

Как сообщил член Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Александр КОЗУБ, докладывая по вопросу избрания в состав комитета, квота фракции БЮТ в этот комитет исчерпана.

Сейчас продолжается блокирование трибуны. В заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 10.45.