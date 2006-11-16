Кушнарев хочет открыть глаза и сказать Луценко ”до свидания”

Включение Юрия Луценко в состав действующего правительства было "огромной ошибкой, но это был вопрос личных договоренностей Президента и премьера". Такое мнение выразил в эфире "5 канала" народный депутат из фракции Регионов Евгений Кушнарев.

Впрочем, по его словам, такая договоренность не помешает антикризисной коалиции освободить Луценко от должности - если она получит такие рекомендации от парламентской следственной комиссии:

Евгений Кушнарев отмечает: "Коалиция, безусловно, поддержала премьера, когда он предложил Луценко в составе правительства, хотя нам принимать это решение было очень тяжело, и мы об этом откровенно говорили. Я сказал, что мы стиснули зубы и закрыли глаза. Но мы же не можем постоянно с закрытыми глазами и стиснутыми зубами работать. Если время пришло, то нужно открыть глаза и сказать Луценко "до свидания".