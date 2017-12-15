В Раде зарегистрировали законопроект об установке индивидуальных газовых счетчиков

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 5722-д «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». Документ предварительно внесли в повестку дня парламента на 19 декабря. Об этом сообщил глава политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«Парламент обязан до конца года упорядочить механизмы установки индивидуальных газовых счетчиков. Если депутаты не проголосуют за закон на следующей пленарной неделе, десятки тысяч потребителей могут остаться без газа уже с первого января», – отметил Тарас Батенко.

По словам нардепа, законопроект исключает возможность установки общедомовых счетчиков без согласия совладельцев многоквартирных домов. Таким образом, операторы газотранспортных сетей больше не смогут учитывать в платежках потребителей стоимость газа, который они не использовали.

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Также документ предусматривает компенсации за установку индивидуальных счетчиков со стороны поставщиков топлива. Кроме того, определяется механизм установки счетчиков малообеспеченным категориям граждан.

Законопроект № 5722-д совместно разработан представителями УКРОПа и депутатами большинства парламентских фракций. 6 декабря профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять документ.

Ранее в УКРОПе отмечали возможность возникновения газового коллапса в стране, если закон не примут до конца года.