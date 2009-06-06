Затулин из больницы передает привет главе СБУ

Депутат Государственной думы России, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН считает, что руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сводит с ним личные счеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в телефонном интервью журналистам в Симферополе.

«Господин НАЛИВАЙЧЕНКО в свое время проходил по моему иску, и российский суд тогда приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей, которые он отказывается платить. Я так понимаю, что таким образом (не пуская в Крым) он сводит со мной счеты», - сказал К.ЗАТУЛИН.

В настоящее время российский депутат находится в Крымском республиканском диагностическом центре, прессу к нему в палату не пускают. По словам депутата, после оказания медпомощи он чувствует себя «более-менее нормально».

«Как утверждают врачи «скорой помощи», которые меня обследовали, у меня был гипертонический криз, вызванный всеми этими обстоятельствами, которые создали сотрудники Службы безопасности Украины и пограничной службы, продержав меня и всех, кто был со мной рядом, полтора часа на трапе самолета», - заявил К.ЗАТУЛИН.

Он не смог уточнить, сколько еще времени пробудет в медучреждении. «Думаю, что придется еще какое-то время здесь находится, я не знаю сколько... Как я понимаю, двое-трое суток надо реабилитироваться. Надеюсь, что не буду особенно затягивать этот срок», - сказал российский депутат.

Он также сообщил, что СБУ и погранслужба, по-прежнему, считают его «не перешедшим государственную границу Украины».

Российский парламентарий передал привет руководителю спецслужбы Украины, заявив, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО прибыл с супругой в Крым, вероятно, чтобы отметить свой день рождения.

«Я хотел через вас (журналистов) передать привет председателю Службы безопасности Украины господину НАЛИВАЙЧЕНКО, который с супругой прибыл в Крым... Я так понимаю, что его подчиненные хотели ему подарок преподнести, связанный с моей депортацией. Видимо, я его огорчил, это не очень получилось», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня пограничники в аэропорту Симферополя не разрешили К.ЗАТУЛИНУ выйти из самолета, ссылались на запрет СБУ о въезде депутата на территорию Украины. Спустя некоторое время К.ЗАТУЛИН был доставлен в больницу – у него подскочило давление.

К.ЗАТУЛИН прибыл в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово» по поручению руководства РФ. Фестиваль проходит 6-12 июня, организован Русской общиной Крыма и властями автономии.

СБУ в конце июля 2008 года приняла решение о запрете на въезд на территорию Украины К.ЗАТУЛИНУ в течение одного года.