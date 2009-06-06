Тимошенко против продления полномочий нынешнего парламента?
Версия Богдана Губского
На заседании фракции БЮТ обсуждалась недопустимость продления полномочий нынешней Верховной Рады до 2014 года. Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель главы фракции Богдан Губский после окончания заседания.
"Мы обсудили вопросы, связанные с изменениями в Конституцию", - сказал депутат.
Губский отметил, что окончательное решение принято не было. "Вопрос создания широкой коалиции не ставился на голосование", - сказал депутат.
"Но все, кто выступал, говорили против продления полномочий парламента до 2014 года, и премьер также сказала, что не поддерживает это", - заявил Губский.
По его словам, в отношении других пунктов проекта Конституции "идет дискуссия".
Губский сказал, что создание широкой коалиции является ответом на предложение Тимошенко, озвученное ею осенью прошлого года, об объединении вокруг правительства для борьбы с кризисом.
"Лично я выступаю за создание коалиции четырех политических сил - Партии регионов, БЮТ, блока Литвина и НУНС", - сказал Губский.