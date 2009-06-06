Литвин оценил обе предлагаемые Конституции

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что на вывод Конституционного Суда должны быть направлены два законопроекта изменений в Конституцию - президентский и подготовленный БЮТ и Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

В то же время спикер напомнил, что в данное время в ВР зарегистрирован только президентский законопроект изменений в Конституцию, а представители фракций ПР и БЮТ лишь работают над таким законопроектом. В.ЛИТВИН отметил, что ознакомился с нормами, которые в этом законопроекте предлагаются.

Что касается президентского законопроекта изменений в Конституцию, то, по мнению председателя ВР, он “откровенно слабенький, состоит из разного рода кусков, которые, очевидно, писали разные люди и не успели его вычитать, в том числе и с грамматической и литературной точки зрения”.

Между тем документ, который готовится представителями фракций БЮТ и ПР, будет, по словам В.ЛИТВИНА, “чрезвычайно дискутивный в украинском обществе и будет иметь как сторонников, так и непримиримых оппонентов”.

“В том числе думаю, что этот документ не оставит безразличным международное сообщество, которое внимательно смотрит, что происходит в Украине, и хочет, чтобы в Украине отрабатывались осуществления демократических преобразований”, - добавил председатель ВР.

При этом он отметил, что сегодня, как и ранее, изменения в Конституцию “пишутся под конкретных людей”.

В.ЛИТВИН также сказал, что на следующей неделе невозможно будет рассмотреть изменения в Основной Закон, если придерживаться всей предусмотренной Конституцией и законодательством процедуры.

Говоря о возможности избрания Президента в парламенте, В.ЛИТВИН отметил, что этот вопрос “может рассматриваться” в том случае, если Президенту оставят лишь представительские функции.

В то же время В.ЛИТВИН категорически не поддерживает идею пролонгации полномочий нынешнего парламента. “Что касается политического момента, что касается морального аспекта, то для меня лично является неприемлемым предложение о пролонгации полномочий ВР почти на два года”, - подчеркнул он.

По его словам, радоваться этому можно было бы “при условии, что ты будешь ходить лишь из своего дома в ВР и не будешь смотреть людям в глаза”.

В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что в 2003 году КС принял решение о том, что и выборы Президента в парламенте, и пролонгация полномочий парламента не нарушают прав и свобод человека и гражданина.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня уже предварительные договоренности ПР и БЮТ должны вынести на общее обсуждение .