Тимошенко: этот хаос принесла конституционная реформа

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что политическая реформа внесла хаос в систему управления властью, и что ее положения требуют рассмотрения в Конституционном Суде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.

“Так страна жить не может. Этот хаос принесла конституционная реформа... и слово здесь не за политиками, а исключительно за Конституционным Судом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Любые суждения отдельных политиков являются тенденциозными, субъективными и разрушают независимость Конституционного Суда. Я бы не хотела, чтобы политики публично своими сентенциями, выводами и заключениями фактически давили на правовую позицию Конституционного Суда», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.