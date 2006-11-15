Луценко: реваншисты хотят отпраздновать годовщину Майдана взятием МВД

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией признал неудовлетворительной деятельность Министерства внутренних дел и рекомендовал парламенту рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Юрия ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение члены комитета приняли сегодня после заслушивания доклада заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА о протоколах, касающихся коррупционных действий Ю.ЛУЦЕНКО, заявлений нескольких бывших сотрудников милиции, которые были освобождены из органов внутренних дел за время руководства Ю.ЛУЦЕНКО, а также пояснения самого министра.

Комментируя это решение в интервью журналистам после завершения заседания комитета, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «сегодня мы являемся свидетелями восьмой попытки снятия министра внутренних дел». «Абсолютно очевидно, что сегодня происходит одно из тех решений, которое навязывается реваншистскими силами, которые хотят отпраздновать годовщину Майдана победой над теми, кто не дал им продолжать своеобразное управление страной в предыдущий период», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он еще раз отметил, что пока состоит в должности министра внутренних дел - приложит максимум усилий, чтобы в милицию не вернулись «старые порядки». В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО допустил, что, наверное, это не удовлетворяет ни главу комиссии, ни председателя комитета, ни большинство Верховной Рады.

Отвечая на вопрос, возникало ли у него желание добровольно написать заявление об отставке, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «У меня очень часто возникают желания плюнуть на все и спокойно жить… Я знаю только одно: я не сдамся без боя. Я считаю малодушным уступать им и уходить ценой того, чтобы они замолчали».

Комментируя выступления уволенных работников милиции, Ю.ЛУЦЕНКО назвал их «тенями прошлого». «Люди, которые символизировали кучмизм, у меня в руководящих должностях работать не будут», - подчеркнул он.

В свою очередь, в интервью журналистам, комментируя события, происходившие на заседании комитета, глава парламентской временной следственной комиссии по расследованию коррупционных действий в МВД Владимир СИВКОВИЧ отметил, что он лично сегодня был удивлен тем количеством «грязного материала», который был обнародован в адрес руководства МВД. «Если честно, - сказал он, - то Юрию Витальевичу сегодня крыть нечем по очень многим вопросам». «Здесь достаточно много оснований на этом комитете прозвучало, чтобы признать деятельность органов внутренних дел неудовлетворительной», - добавил В.СИВКОВИЧ.

Отвечая на вопрос журналистов, как могло произойти, что в начале заседания комитета протокол решения с негативным выводом был роздан предварительно - до заслушивания руководства МВД, В.СИВКОВИЧ ответил: «Так делается всегда».