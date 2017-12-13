СМИ узнали, как деньги Курченко передавали окружению Саакашвили

Олигарх времен Януковича Александр Курченко передавал средства для акций протеста "Руху новых сил" Михеила Саакашвили через своего соратника, экс-председателя правления "Брокбизнесбанка" Александра Дынника, который также скрывается в Российской Федерации.

Это фамилия упоминается в том числе и в тесте подозрения Саакашвили, сообщили ТСН.uа источники в Генеральной прокуратуре.

Согласно данным следствия, Курченко и Дынник сейчас сотрудничают с ФСБ. В сентябре этого года они вступили в преступный сговор с Саакашвили. Так, Дынник общался от имени Курченко с соратником Саакашвили Дандадзе.

Что интересно, изначально было договорено, что в период октября-декабря Курченко должен был передавать на акции протестов по 1 миллиону долларов ежемесячно.

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Саакашвили в свою очередь должен был организовывать действия, которые бы привели к перевыборам президента и Верховной Рады, а затем обеспечить приход к власти подконтрольных ему людей. Эти люди должны были способствовать снятию арестов с имущества Курченко в Украине.

"В период октября-ноября Курченко передал Дыннику 327 тысяч долларов и 125 тысяч евро. 11 ноября примерно в 23 часа вечера деньги для массовых акций попали к соратнику Саакашвили Дангадзе. Ему передали 115 тысяч долларов недалеко от метро "Петровка", в Киеве", - рассказали собеседники ТСН, и не смогли уточнить, кто именно осуществлял передачу.

Уже 19 ноября в Оболонском районе Дангадзе передали 125 тысяч евро и 2 тысячи долларов, добавили источники.

Напомним, 5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции обнародовал записи разговоров экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили с соратником экс-президента Украины Виктора Януковича, украинским бизнесменом беглым Сергеем Курченко и соратников Саакашвили с доверенным лицом Курченко.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.