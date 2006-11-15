Президент вывел Зварыча из состава СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом «О внесении изменения в Указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года №749» в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины в частичное изменение Указа Президента Украины от 11 сентября 2006 года №749 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» (с изменениями, внесенными Указами от 20 сентября 2006 года №761 и от 17 октября 2006 года №884) вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Романа ЗВАРИЧА.

Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября В.ЮЩЕНКО назначил Р.ЗВАРИЧА Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

Р.ЗВАРИЧ до 1 ноября занимал должность министра юстиции Украины.