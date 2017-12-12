"Кто-то дает $500, а кто-то - тысячу": Саакашвили о финансировании палаточного городка под Радой и митингов

Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили утверждает, что палаточный городок и организацию митингов финансируют волонтеры, друзья и неравнодушные.

По словам опального политика, есть тысячи украинских маленьких и средних бизнесменов, которые также дают средства, передает ТСН.

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"Конечно, мне надо жить, заливать бензин и двигаться. Конечно, это стоит денег. Мне их дают. Но это точно не деньги олигархов и не ФСБ. Это люди, которые хотят помочь. Кто-то дает 500 долларов, а кто-то тысячу", - заявил Саакашвили.

Как известно, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.