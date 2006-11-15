Юлия Тимошенко про абсурд, отставку Януковича и восстановление

Лидер оппозиции Юлия Тимошенко называет абсурдом заслушивание отчета министров обороны Анатолия Гриценко и иностранных дел Бориса Тарасюка, сообщает Украинская правда.

"Все это абсурд. Понятно, что все это политическая возня, которая не имеет ничего общего с эффективной работой", - сказала Тимошенко журналистам.

По мнению лидера БЮТ, если коалиция создалась и создала коалиционное правительство, то "она должна хотя бы себе не мешать работать".

Тимошенко также озвучила позицию БЮТ, что в отставку может пойти все правительство Виктора Януковича.

"Не в отдельности нужно рассматривать министров, так как министры делают свое дело, а в целом Януковича и правительство нужно отправлять в отставку и назначать действительно профессиональное правительство, которое будет восстанавливать Украину, а не брать от Украины остатки экономических преференций", - заявила Тимошенко.