В Донецке подросток зарезал двух пенсионеров и ранил девушку

В Донецке милиция ищет подростка, зарезавшего на улице двух пенсионеров и ранившего девушку.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, ранним утром 14 ноября 2006 года в Кировском районе города находящийся в состоянии алкогольного опьянения неизвестный преступник на ул. Петровского причинил множественные ножевые ранения двум мужчинам, случайным прохожим, 1941 и 1939 года рождения. Пострадавшие от полученных травм скончались на месте. Кроме того, злоумышленник причинил ножевое ранение 28-летней продавщице цветочного магазина. Потерпевшая госпитализирована.

Милиция обратилась к вероятным свидетелям преступления с просьбой сообщить какую-либо информацию о случившемся.

Свидетелям гарантируется анонимность и вознаграждение за ценную информацию.