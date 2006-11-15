Состоится круглый стол ”СМИ против экстремизма и терроризма”

15-00 - В УНИАН состоится заседание круглого стола на тему: ”СМИ против экстремизма и терроризма”. Участники: генеральный директор ЦСЭИ Диаматик Юрий Гребенчук, народный депутат Украины Владимир Полохало, начальник отдела информационной политики Минобороны Украины, полковник Андриан Галача, директор Центра информации и документации НАТО Мишель Дюре, исследователь Института демократии им. П.Орлыка Наталия Белицер, руководитель управления борьбы с терроризмом СБУ, полковник, профессор, академик УАН Александр Морозов, народный депутат Украины Петр Гасюк, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, заместитель министра иностранных дел Владимир Хандогий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша Яцек Ключковски, эксперт Офиса USAID Демократия и управление Татьяна Сирая, председатель независимого медиа-профсоюза Украины Сергей Гузь, вице-президент Атлантического Совета Украины Олег Кокошинский, Украинский союз промышленников и предпринимателей Олег Бойчун, директор Института трансформации общества Олег Соскин. Будут рассматриваться вопросы: Проблема экстремизма и терроризма в мире и в Украине; Роль журналистов и СМИ в экстремальных событиях, террактах и катастрофах; законодательное и добровольное ограничение свободы СМИ; Евроатлантический Союз как метод демократизации общества и разрешения противоречий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 519-81-01, 332-71-48, 8(050) 443-73-15, 8 (050) 387-97-55. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.