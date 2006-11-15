Червоненко взял первым заместителем регионала

Запорожский губернатор - член “Нашей Украины» Евгений ЧЕРВОНЕНКО назначил на пост первого заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации председателя Запорожской городской организации Партии регионов Владимира КАЛЬЦЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, новый зам. был официально представлен накануне. По официальным данным ОГА, в качестве 1-го замгубернатора В.КАЛЬЦЕВ будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Комментируя данное назначение Е.ЧЕРВОНЕНКО, заявил: "Переформирование команды это поиск консенсуса, как в политическом, так и в экономическом аспекте, не ищите интриг в облгосадминистрации: я веду открытую политику".

Ранее Е.ЧЕРВОНЕНКО неоднократно заявлял о том, что одна из основных причин неожиданного для большинства запорожцев приглашения В.КАЛЬЦЕВА на пост замгубернатора - попытка прекратить противостояние между мэром Запорожья Евгением КАРТАШОВЫМ и депутатским корпусом Запорожского горсовета, абсолютное большинство в котором получила Партия регионов, возглавляемая на городском уровне В.КАЛЬЦЕВЫМ, который кроме того был и основным соперником Е.КАРТАШОВА на выборах мэра.