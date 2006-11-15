В свой день рождения Бессмертный рассказал о личных проблемах

Экс-глава политсовета НСНУ сегодня именинник. Роман БЕЗСМЕРТНИЙ в свой день рождения рассказал о своих личных проблемах. Практически нет друзей, кредитные обязательства, не хватает времени на чтение, потому обедневший язык...

“Это грех, я честно говорю – но последний раз я заглядывал в книжку месяцев пять тому назад, еще до коалиционных переговоров. – сознался Роман Петрович в интервью Tablo ID. - Я чувствую эту проблему, потому что язык становится бедным, неверный подбор слов”.

Но, вероятно, проблема не только в избыточной загруженности одного из лидеров Нашей Украини политическими делами. У БЕССМЕРТНОГО большое “хозяйство”: “Очень люблю собак, у меня их две – ротвейлер Боне и восточноевропейская овчарка Алан. А еще в меня есть кролик Вася. Он дружит из крольчихой Данной, причем это все происходит в моей квартире. (Смеется)

В этом году вывелось четверо крольчат. Двух мы отдали соседям, двух завез к маме в село.

Это голландские декоративные кролики. Еще в квартире есть аквариум 700 литров на семь рыбок.

А еще у меня есть два барана, три козы, три свиньи, две цисарки, с полсотни кур, восемь уток–шипунов и около трех десятков кролей породы "Серый великан" – но все это у мамы в Мотижине. Еще есть маленький пруд с рыбой – скорее даже лужица”.

А еще есть “сад, вазоны. Вазонов очень много, я даже количества их не знаю. Думаю, сто штук уже есть. Они стоят в квартире везде: на окнах на полу, на подставках”, - рассказал БЕССМЕРТНЫЙ.

“А в квартире у меня есть уникальные вещи – комнатный гранат, комнатный инжир и отдельно выведеные нашими генетиками комнатные сорта лимона. В этом году я уже собрал урожай комнатного граната. Их можно есть – это обычные плоды, как и другие”.

Депутат считает, что в жизни он – человек непритязательный и демократичный. Скажем, не обращает никакого внимания на бренды. “Я захожу, например, в магазин и говорю – 1 метр 74 см, четвертый размер. Мне так пачку принесли – нет такого костюма на этот мой размер, чтобы он на мне выглядел не так”. В то же время Tablo ID замечает, что случайным выбором непритязательного нардепа оказался костюм от "Zilli".

Часы, в этом уже сознался сам БЕССМЕРТНЫЙ, - такие же, “как те, что выдергивала из рук в Пискуна Юлия Тимошенко” – подарок нашеукраинца Давида Жвании. Единственного человека, которого Роман Петрович в интервью назвал своим другом. “Хочу отметить, что то, что сказал раньше Черчиль, что в политике нет друзей и нет врагов – это правда. Я могу сказать, кто является моими друзьями в жизни. Среди них на сегодня, кроме Жвании, я никого не вижу”.

А вот серебристый "Mercedes", личная машина БЕССМЕРТНОГО, куплен в счет кредита, что нардеп получил в банке единственного друга. “В прошлом году взял кредит в "банке «Диамант-банке» (который связывают с Давидом Жванией) и купил машину. Сейчас рассчитываюсь”.