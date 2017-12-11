Дело Саакашвили рассматривает судья, которая стала известна по другим резонансным процессам (видео)

Судья Лариса Цокол, которая стала известна по другим резонансным процессам, избирает меру пресечения экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Как говорится в сюжете ТСН, в частности, именно Цокол освободила из-под стражи Геннадия Корбана, посадив его под домашний арест. Также она была одной из судей над депутатом Мосийчуком. Однако тогда адвокаты добились ее отвода.

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Одно из самых скандальных решений - 2004 года в отношении Алексея Пукача, которого тогда обвиняли в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Цокол тогда отменила постановление об открытии против генерала уголовного производства.

Имя Цокол прокатилось в СМИ и два года назад, когда убили ее сожителя, выпустив 8 пуль. Он имел отношение к силовым структурам.

Почему именно она занимается делом Саакашвили? Решение кому и кого судить принимает специальная система в автоматическом режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения лидеру партии «Движение новых сил», экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, задержанному правоохранителями 8 декабря.

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В зале суда один из прокуроров заявил, что спецслужбы РФ могут попытаться ликвидировать экс-президента Грузии.

Как известно, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.