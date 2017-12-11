Депутаты Кнессета призвали Климкина признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство

Депутаты Кнессета попросили министра иностранных дел Украины Павла Климкина признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Украины.

Об этом УНИАН сообщили в почетном консульстве Государства Израиль в Западном регионе Украины.

Сообщается, что во время воскресной встречи с главой украинского МИД представители израильской парламентской делегации обратились к нему с просьбой признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Украины.

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В частности, депутат Кнессета от партии «Ликуд» Давид Амсалем подчеркнул: «Будем рады, если Украина сможет последовать примеру США и также принять это решение, и восстановить историческую справедливость, ведь Иерусалим - столица еврейского государства на протяжении трех тысячелетий».

Сказано, что в свою очередь Климкин подчеркнул, насколько важно уважать историческое и культурное наследие, и рассказал, что он был поражен своим последним посещением Яд Вашем.

Также на встрече обсуждалась работа над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

«Сейчас заканчиваем соглашение и подпишем его или во время визита премьера Биньямина Нетаньяху в Украину, или во время нашего визита в Иерусалим», - сказал Климкин.

Отдельно сказано, что в целом израильскую делегацию в Украине приняли очень тепло и радушно. Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков заявил: «Сотрудничество между нашими странами развивается семимильными шагами. Сейчас взаимодействие между Украиной и Израилем - образцовое. Наши страны поддерживают друг друга на международной арене, мы развиваем новые проекты. Украина делает все, чтобы стать перспективной для израильских инвесторов и активно изучает опыт Израиля в различных вопросах, чтобы внедрить его в жизнь».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. По его словам, он распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху призвал все страны признать Иерусалим столицей этой страны.

В то же время в Европейском Союзе выступают за то, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины. Об этом говорилось в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

В Министерстве иностранных дел Украины выступают за соблюдение норм международного права в вопросе о статусе Иерусалима и призвали мировое сообщество к возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию.