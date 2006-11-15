Америка хочет посмотреть в глаза Януковичу

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что его визит в Вашингтон будет способствовать налаживанию стратегических отношений между Украиной и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал, отвечая на вопрос журналистов на международном медиа-форуме.

«Мой визит будет посвящен улучшению и развитию таких отношений, чтобы они были предсказуемыми, эффективными и имели перспективу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, на протяжении визита украинская сторона хотела бы более системно отработать двусторонние отношения. «США являются той страной, с которой нам нужно строить стратегические отношения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что для него этот визит является принципиальным, поскольку «со стороны США есть желание посмотреть друг другу в глаза».