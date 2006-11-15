Кабмин провел кадровые чистки в Минюсте

Ряд освобождений и назначений в центральном аппарате Министерства юстиции провел Кабинет министров Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве юстиции, соответствующие постановления приняты сегодня во время правительственного заседания.

В частности, Кабмин освободил соответствующими постановлениями Дмитрия КОТЛЯРА с должности заместителя министра юстиции и Александра КУЗЯ с должности директора Департамента государственной исполнительной службы.

Другим постановлением Кабинет министров назначил Валерию ЛУТКОВСКУЮ заместителем министра юстиции Украины.

Справка УНИАН. В.ЛУТКОВСКАЯ занимала должность заместителя министра юстиции с сентября 2003 г. по ноябрь 2004 г. С ноября 2004 г. по ноябрь 2005 г. занимала должность заместителя министра юстиции – Уполномоченного по делам соблюдения Конвенции о защите прав и основных свобод человека.