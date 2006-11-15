Чорновил: с Тарасюком проблем не будет, по поводу Гриценко остаются вопросы

У антикризисной коалиции есть «стопроцентное решение» о необходимости обращения к Президенту Украины по поводу освобождения Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины.

Об этом сказал в интервью журналистам член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ, отметив, что в этом вопросе уже не имеют никакого значения консультации с Президентом Украины.

По его словам, Б.ТАРАСЮК «уже и Президенту оказал такие медвежьи услуги, что проблем не будет абсолютно никаких». В то же время он отметил, что относительно министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО остаются вопросы. По его словам, во время отчета в парламенте А.ГРИЦЕНКО не дал «ответов адекватных» на эти вопросы.

«Мы должны дать ему возможность, чтобы он эти ответы дал и, возможно, доказал свою правоту», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ. По его словам, сейчас министр обороны Украины будет «судиться с Генеральной прокуратурой, и пусть докажет свою правоту». Он считает, что вполне логичным было перенесение решения относительно сегодняшних отчетов министров обороны и иностранных дел. По его словам, нужно сделать все юридически правильно, чтобы потом не было никаких вопросов.