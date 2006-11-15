Янукович набивается в миротворцы

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о готовности способствовать улучшению отношений между Польшей и Россией.

Об этом украинский премьер заявил сегодня журналистам после первого заседания межправительственной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

“Мы готовы способствовать в этом процессе”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя ситуацию, сложившуюся в отношениях между Польшей и Россией.

“Мы надеемся, что вопросы между Польшей и Россией, между ЕС и Россией будут решены в ближайшее время”, - добавил украинский премьер.

Как сообщал УНИАН, Польша заблокировала начало переговоров ЕС с Россией относительно новых переговоров о новом соглашении. Польша объясняет свои действия желанием добиться от Брюсселя защиты в торговых отношениях с Россией.