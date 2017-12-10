Мать Саакашвили: готова приехать в Украину, когда будет нужно

Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания считает, что ее сына задержали незаконно. Об этом сообщает грузинское издание InterPressNews.

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"Его содержание под стражей абсолютно незаконно", - заявила Аласания. По ее словам, после первой попытки задержания Саакашвили сильно простудился, у него может быть воспаление легких.

При этом Аласания подчеркнула, что готова приехать в Украину только тогда, когда это будет необходимо и ее об этом попросят.

"По своей инициативе я не поеду, чтобы не помешать. Как потребуется, так буду действовать", – отметила она.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.