Луценко обвиняет Генпрокуратуру в политической расправе

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что Генеральная прокуратура стала на путь политической расправы с ним.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Ю.ЛУЦЕНКО прокомментировал сегодня во Львове заявление заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА о выявленных фактах коррупционных действий в работе министра.

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что Генпрокуратура саботирует расследование резонансных уголовных дел против высокопоставленных должностных лиц, возбужденных органами МВД.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, заявление Р.КУЗЬМИНА – это «заявление Генеральной прокуратуры, которая стала центром милосердия к нарушителям закона и центром политических расправ с политическим подтекстом». Министр отметил, что заявление Р.КУЗЬМИНА его «тревожит в последнюю очередь».

«На данное время я больше проникаюсь раскрытием преступлений, а также того криминального произвола, который творится в Украине», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера заместитель генпрокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины выявила факт коррупционных деяний в работе министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, расследуя дело об убийстве сотрудника УБОП Романа Ерохина.

«Речь идет, - отметил Р.КУЗЬМИН, - о незаконном присвоении специальных званий офицерскому составу руководства МВД. Речь идет о незаконной выдаче боевых пистолетов гражданам, которые не имеют права на ношение оружия. Ну и многое другое…».