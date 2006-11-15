Почему Президент Литвы Адамкус едет именно на Волынь

Луцк сегодня посетит Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, В.АДАМКУС прибудет на Волынь с визитом около 14.30 - 15.00. Президента Литвы будут сопровождать Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Литовской Республике Борис КЛИМЧУК (который родился на Волыни и в свое время установил десятилетний рекордный срок пребывания на высшей руководящей должности областной власти) и представитель МИД Украины.

В программе визита В.АДАМКУСА - встреча с губернатором области Владимиром БОНДАРЕМ, председателем областного совета Анатолием ГРИЦЮКОМ, посещение Замка Любарта, костела Петра и Павла, Музея Волынской иконы.

Во второй половине дня В.АДАМКУС даст пресс-конференцию для местных СМИ.

Как сообщал УНИАН, Президент Литовской Республики В.АДАМКУС 14-16 ноября находится в Украине с государственным визитом.