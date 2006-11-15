Верховная Рада подвесила Тарасюка и Гриценко на две недели
13:11, 15 ноября 2006Политика
1034 0
"За" проголосовали 246 из 436 нардепов
Верховная Рада Украины перенесла решение вопроса относительно оценки работы министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА на следующую сессионную неделю - 28 ноября - 1 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 из 436 народных депутатов Украины, зарегистрированных в зале.
Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании, дал поручение профильным комитетам подготовить проект постановления по данному вопросу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter