Климкин сообщил об уменьшении количества этнических венгров на Закарпатье

Министр иностранных Украины Павел Климкин сообщил венгерскому коллеге Петеру Сийярто об уменьшении количества венгров, проживающих в Закарпатской области. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге в Twitter.

"Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс. Люди покидают регион. Наша общая с Венгрией задача - поддержать и помочь общинам", - заявил дипломат.

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Как сообщал УНИАН 7 декабря Сийярто призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществлять постоянный мониторинг ситуации на Закарпатье из-за "напряженности" в регионе. Сийярто подчеркнул, что Венгрия обеспокоена "напряженностью на Закарпатье", где, по его словам, проживает 150 тысяч венгров.

"Состоялись антивенгерские демонстрации, также мобилизовали людей из других частей Украины, когда наши национальные символы были осквернены и раздавались антивенгерские лозунги. Именно поэтому мы призываем к постоянному присутствию наблюдателей СММ в Закарпатской области", - сказал Сийярто.