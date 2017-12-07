Депутаты после повышения окладов будут получать около 30 тысяч гривень – Пинзеник

Народные депутаты после повышения окладов будут получать около 30 тыс. грн.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник, комментируя принятие постановления о финансовом обеспечении деятельности депутатов.

Он отметил, что речь идет о том, что рядовые члены парламентских комитетов будут получать оклад в размере около 16 тыс. грн, а вместе с надбавками - около 30 тыс. грн.

Читайте такжеРада отправила законопроект о создании кредитного реестра НБУ на повторное второе чтение

По словам Пинзеника, для председателей комитетов и руководства парламента эти начисления будут большими.

Он отметил, что на сегодняшний день депутаты вместе с надбавками получают около 16 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 декабря, Верховная Рада приняла постановление о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов (№7172), которым приравняла должностные оклады депутатов к окладам чиновников.

Проектом постановления должностные оклады народных депутатов установлены на уровне должностных окладов членов Кабинета министров, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

При обсуждении проекта постановления Пинзеник заявлял, что "в соответствии с положениями 33-й статьи закона о статусе депутата, народному депутату Верховная Рада устанавливает ежемесячный должностной оклад. Надбавки к такому окладу осуществляются в размере, установленном для членов Кабинета министров. Он добавил, что депутат в вопросах материального, социального и бытового обеспечения приравнивается к члену правительства.

Постановление должно вступить в силу со дня принятия и применяется с 1 октября 2017 года.

В сопроводительных к проекту постановления документах отмечается, что до сих пор должностной оклад депутата в зависимости от должности, которую он занимает в руководстве Верховной Рады и ее органах, определяется на основании распоряжения председателя ВР от 9 сентября 2005 года.

«Должностной оклад для народного депутата - члена комитета в размере 6109,0 грн был установлен на уровне должностного оклада члена Кабинета министров Украины», - сказано в документе.