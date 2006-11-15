Украинская армия включила телевизоры и замерла

Нынешнее правительство не выполнило бюджетной резолюции парламента о финансировании Вооруженных Сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО во время своего отчета.

Он отметил, что правительством не выполнена бюджетная резолюция и все заверения в противоположном «это неправда».

Он отметил, что к 4,6% ВВП, которые «якобы выделены для армии» отнесены пенсии, что противоречит бюджетному кодексу, поскольку это средства, «не идущие в армию». Он подчеркнул, что в проекте бюджета на 2007 год «в действительности заложено меньше средств, чем в этом году». Он сказал, что сегодня в каждой казарме в армии включен телевизор и военные слушают сегодняшний отчет. «Армия сейчас замерла», - отметил он. Министр призвал парламент поддержать армию и добиться того, чтобы правительство профинансировало Вооруженные Силы в соответствии с бюджетной резолюцией.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что он получил «тысячи рапортов офицеров, которые готовы уволиться из армии». Он еще раз попросил парламент поддержать Вооруженные Силы.