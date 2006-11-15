Поляченко передумал вступать в Нашу Украину

Министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО отказался вступать в «Народный Союз «Наша Украина».

Об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я заявлял о намерении вступить с целью консолидации политических сил, я всегда был сторонником широкой коалиции», - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Ю.ПОЛЯЧЕНКО выражал готовность вступить в партию «Народный Союз «Наша Украина».