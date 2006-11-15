Ющенко направил письма Морозу и Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает подготовить ко второму чтению законопроекты, необходимые для вступления Украины в ВТО, выработав согласованную позицию Президента, Верховной Рады и премьер-министра.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письмах, которые В.ЮЩЕНКО направил председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«Предлагаю обеспечить совместную, при участии представителей Президента Украины, Кабинета министров Украины, подготовку в комитетах Верховной Рады Украины указанных проектов законов ко второму чтению с тем, чтобы выработать единую согласованную позицию по затронутым в них вопросам и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, которые бы отвечали национальным интересам и учитывали предложения всех сторон», – сказано в письме к председателю парламента.

Президент отмечает, что безотлагательное рассмотрение и принятие этих законопроектов необходимо для скорейшего вступления Украины во Всемирную торговую организацию. По словам В.ЮЩЕНКО, результаты парламентских слушаний относительно подготовки Украины ко вступлению в ВТО и принятии Верховной Радой данных законопроектов в первом чтении свидетельствуют о понимании в вопросе ВТО.

«Надеюсь, что наши консолидированные усилия в этом направлении дадут возможность обеспечить скорейшее вступление Украины в ВТО», – отметил В.ЮЩЕНКО.