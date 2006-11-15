Ющенко во внешней политике расчитывает на Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что курс Украины на пути интеграции в ЕС и НАТО останется неизменным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня, выступая на международном медиа-форуме.

«Мы продолжим последовательную работу по интеграционному приближению к ЕС и НАТО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что Украине необходимо приступить к реализации программы по вхождению в европейское социокультурное пространство. По его словам, речь идет об интеграции не только в экономическом смысле, но и приближении европейских культурных и информационных ценностей. Он подчеркнул, что в этом вопросе ключевой является поддержка отношений с США и ключевыми украинскими партнерами в Европе – от Лондона до Варшавы.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не будет проведено также правовых изменений действующей внешней политики страны. По его словам, основы внешней политики Украины формируются на ряде законов. Он подчеркнул, что в законе о принципах национальной безопасности четко определено, что политическим приоритетом нации является интеграция в ЕС и НАТО. «Эта норма была, есть и остается зафиксированной в украинском правовом поле, как основной стратегический внешнеполитический приоритет нации», - отметил Президент.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ обеспечит интеграцию Украины в евроатлантические структуры.

«Я рассчитываю, что премьер-министр обеспечит реализацию декларируемого украинским законодательством внешнеполитического курса», - сказал Президент.

В то же время он отметил, что политическая ситуация в стране требует «определенной временной поправки в реализации этого курса». По словам В.ЮЩЕНКО, в Украине долго существовал политический кризис, поскольку после выборов в парламент долго не было сформировано новое правительство. В.ЮЩЕНКО напомнил, что многие политические силы, в том числе и Партия регионов, шли на выборы с антинатовской риторикой. “Как Президент я понимаю, что возможно нужен этому правительству и этому премьер-министру переходный период для того, чтобы иметь возможность по другому сформировать свою тактику в этом вопросе”, - добавил он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что понимает, какие внутриполитические процессы происходят, и нужно время, чтобы изменить позицию партии. «Я только из этих подходов могу дать оценку тем довольно неясным высказываниям, которые прозвучали в Брюсселе во время последнего визита (ЯНУКОВИЧА)», - сказал Президент.

Он заверил, что внешнеполитический курс Украины не будет изменяться.