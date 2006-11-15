Сегодня Верховная Рада заслушает отчеты Гриценко и Тарасюка

Сегодня Верховная Рада Украины должна заслушать отчеты министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА о выполнении возложенных на министерства задач и реализацию государственной политики в соответствующих сферах.

Как сообщалось ранее, 12 ноября премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что намерен инициировать перед Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и Верховной Радой вопрос об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

В отношении министра обороны А.ГРИЦЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что он имеет в своем распоряжении справку об итогах проверки Главным контрольно-ревизионным управлением, в которой зафиксирована масса нарушений в использовании военного имущества. При этом премьер отметил, что в данном вопросе следует дождаться выводов правоохранительных органов.

В свою очередь, 13 ноября Президент заявил, что полностью поддерживает деятельность Б.ТАРАСЮКА на его должности и рассчитывает, что «эмоции и надуманные поводы не станут руководством к действию для ответственных высокопоставленных должностных лиц».

14 ноября один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ внес официальное представление Президенту и председателю Верховной Рады о недоверии министру иностранных дел Б.ТАРАСЮКУ.

Фракция «Наша Украина» подготовила представление в Конституционный Суд с просьбой разъяснить механизм освобождения министра иностранных дел и министра обороны, то есть тех министров, которые назначаются Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины.