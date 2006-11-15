Тарасюк извинился перед Януковичем

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что встреча премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Генерального секретаря Совета Европы Терри ДЭВИСА не состоялась по вине протокольных служб Кабинета министров и Министерства иностранных дел.

Об этом Б.ТАРАСЮК сказал вчера вечером в программе «Точка зрения» на Первом национальном канале.

«Этот досадный случай, который связан с тем, что не состоялась встреча премьера с генсеком Совета Европы, я могу только извиниться перед премьер-министром, но вина здесь заключается в протокольных службах как правительства, так и МИД», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Комментируя слова В.ЯНУКОВИЧА, который охарактеризовал его как безответственного человека, Б.ТАРАСЮК отметил, что категорически отрицает это утверждение. «Хочу сказать, что до сих пор ко мне не было никаких претензий», - добавил он.

Министр оценил отношения между правительственными чиновниками как «деловые, корректные». По словам Б.ТАРАСЮКА, у него не было никаких проблем с коллегами по правительству.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ заявил, что «благодаря позиции» МИД, была сорвана его встреча с генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ. В частности, премьер сообщил, что встреча была сорвана из-за того, что председатель Совета Европы «задержался на ланче у министра иностранных дел».

13 ноябрь начальник Управления государственного протокола МИД Украины Александр МЕДОВНИКОВ отбросил обвинение премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА в адрес министра иностранных дел Б.ТАРАСЮКА в том, что встреча премьера с генеральным секретарем Совета Европы Т.ДЭВИСОМ не состоялась по вине Б.ТАРАСЮКА.

Он отметил, что встреча Т.ДЭВИСА с В.ЯНУКОВИЧЕМ планировалась на 10.00 понедельника, 6 ноября. По словам А.МЕДОВНИКОВА, 3 ноября Кабинет министров через свои службы информировал МИД о том, что запланированная на 10.00 утре встреча с премьером состояться не может, поскольку в графике премьера было возложение цветов к Могиле неизвестного солдата в связи с годовщиной освобождения Киева от фашистов.

В связи с этим МИД внес коррективы в программу и предложил Кабинету министров возможность встречи Т.ДЭВИСА с В.ЯНУКОВИЧЕМ с 11.00 до 12.00 или же с 14.00 до 15.00. А.МЕДОВНИКОВ отметил, что эти сроки не были восприняты в Кабинете министров.

В то же время, в правительстве заявили о возможности проведение встречи только в 14.30, что, как отметил начальник управления, не подходило по многим причинам. По его словам, планировалось, что встреча с премьер-министром будет длиться один час, но, учитывая, что на 15.00 была запланирована встреча Т.ДЭВИСА с Президентом, а также время, необходимое на перевод и переход из одного здания в другое, встреча могла продолжаться только 15 минут, что не отвечало уровню.

По словам А.МЕДОВНИКОВА, и украинская, и европейская стороны настаивали на полномасштабной встрече продолжительностью как минимум один час.

Он сообщил, что МИД советовался с членами делегации, которые сопровождали Т.ДЭВИСА, и они отнеслись к ситуации с пониманием.