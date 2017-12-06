В СБУ заявили о "значительных" продвижениях в деле о покушении на Мосийчука

У Службы безопасности Украины есть значительные подвижки в деле о взрыве, во время которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на заседании Верховной Рады Украины.

Читайте такжеМосийчуку планируют сделать еще одну операцию на ноге, сейчас его состояние стабильное – врач

«Относительно дела Мосийчука или покушения на народного депутата Мосийчука, то у нас есть значительные подвижки в этом деле», - сказал он.

Грицак добавил, что готов доложить в Верховной Раде по этому делу, «когда будем иметь в руках того, кого мы считаем сегодня исполнителем или заказчиком».

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, в частности охранник народного депутата Игоря Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала. Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.