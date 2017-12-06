Саакашвили под Радой заявил о готовности принять следователей на территории палаточного городка

Лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили заявляет о готовности принять следователей на территории палаточного городка возле парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге на площади Конституции. «Я готов принять их следователей здесь в лагере», - сказал он.

Также Саакашвили отметил, что сегодня во время штурма палаточного городка правоохранители пытались его выкрасть. «Они хотели выкрасть меня из палаточного лагеря и перепутали палатку. Погнали на людей, побили их жестоко, а потом, когда пришли к моей палатке, меня там уже не было», - сказал он и добавил, что на момент штурма он находился в палатке.

В настоящее время на территории палаточного городка находится от 200 до 300 человек. Полиция беспрепятственно пропускает людей на территорию городка.

Также в Мариинском парке находится как минимум 30 автобусов с правоохранителями. Здание парламента находится под усиленной охраной.