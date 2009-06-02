В БЮТ знают, что Ющенко готовит указы в ответ ширке

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявляет, что в случае создания широкой коалиции Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сразу объявит досрочные выборы в Верховную Раду и главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Сегодня ко мне поступила информация о том, что уже заготовлены, если коалиция создастся, в Секретариате Президента два проекта указов: первый указ о досрочных парламентских выборах, а второй - о президентских», - сказал С.МИЩЕНКО.

Он заметил, что широкую коалицию надо было создавать намного раньше, поскольку сейчас Президент приложит все усилия, чтобы не допустить внесение изменений в Конституцию.

По словам депутата, если эти два указа появятся, то надо будет обратиться в Конституционный Суд, чтобы признать эти указы неконституционными.

«А это время, и пока мы их признаем неконституционными, пройдет два месяца», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО допустил, что 2 июня в Верховной Раде Украины будет объявлено о создании коалиции Партии регионов и БЮТ.

В.ЮЩЕНКО заявил, что настоящей целью создания новой коалиции является внесение изменений в Конституцию Украины, в частности, отмена прямых выборов Президента. По убеждению Президента, в случае принятия такого решения, его можно будет назвать не иначе как конституционный переворот.