В центре Киева завязались стычки: защитники Саакашвили пытаются построить новую баррикаду (прямая трансляция)

В центре столицы, возле улиц Костельная и Трехсвятительская, снова произошли столкновения из-за попытки сторонников лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили возвести новую баррикаду.

Читайте такжеЗадержание Саакашвили: на Трехсвятительской появилась первая баррикада (фото)

Активисты складывают обломки на углу этих двух улиц, перекрывая дорогу. В свою очередь, правоохранители пытаются помешать этому и забрать с проезжей части элементы забора.

При этом происходят стычки между митингующими и правоохранителями.

Также полицейские пытаются освободить заблокированную машинами проезжую часть на пересечении Костельной и Трехсвятительской.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.