Луценко сегодня в Раде расскажет "сенсации" насчет Саакашвили

Фракция "Блок Петра Порошенко" попросила генерального прокурора Юрия Луценко сегодня в 16.00 доложить в Верховной Раде относительно ситуации с задержанием экс-главы Одесской ОГА, лидером «Движения новых сил» Михеилом Саакашвили и финансирования акции возле парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель председателя фракции "БПП" Сергей Березенко.

"Мы сегодня обратились к генеральному прокурору и попросили его в 16.00 быть на трибуне и докладывать. Я думаю, что то, что вы услышите, будет иметь сенсационный характер", - сказал депутат.

На уточняющий вопрос, что имеется в виду под "сенсационным характером", Березенко отметил, что пока не хотел бы об этом говорить.

"Мы предварительно знаем, что сегодня раскрыты Службой безопасности и ГПУ источники финансирования так называемого "Михо-майдана". Я думаю, что те люди, которые финансируют этот майдан, будут серьезным сюрпризом для прессы, так и для всей Украины", - отметил парламентарий.

На вопрос, не из-за этого ли заявления Луценко не поехал в США на Глобальный форум по возврату активов, Березенко ответил утвердительно.

"Инкриминируется 256-я статья (Уголовного кодекса Украины) - пособничество преступной группировке и 110-я, если не ошибаюсь, - это государственная измена", - добавил заместитель председателя фракции.

Березенко также высказал мнение, что доклад правоохранителей должен быть открытым, и первым вопросом должен идти именно о ситуации с Саакашвили, а уже потом - о ситуации относительно правоохранительных органов.

Депутат также уточнил, что парламент должен проголосовать за приглашение Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартиру на улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика.

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При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже они задержали Саакашвили.

Справка УНИАН. С 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Организаторами акции выступают партии "Объединение "Самопомич", ВО "Батькивщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и ряд общественных организаций.

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