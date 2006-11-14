Блок Тимошенко объединился с Нашей Украиной, коммунистами и либералами

В Кировоградском городском совете подписано соглашение о создании межфракционного объединения „Народовластие” с участием депутатов от БЮТ, блока „Наша Украина”, КПУ и фракции Либеральной партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании сессии горсовета объявил руководитель фракции БЮТ Юрий ДАВЫДОВ.

На пресс-конференции руководители фракций, которые подписали соглашение, сообщили, что объединение берет на себя ответственность за принятие решений в городском совете Кировограда. Участники соглашения заверили, что „Народовластие” создано не на время выборов (повторные выборы городского председателя состоятся 26 ноября 2006 года - УНИАН), а призвано наладить сотрудничество между депутатами.

По словам секретаря горсовета Руслана МИШЕРИЧЕНКО, объединение будет представлять в городском совете большинство. Участие социалистов в нем сначала также предусматривалось, однако, по словам участников соглашения, фракция СПУ впоследствии дистанциировалась от подписания.

В составе городского совета Кировограда работают 76 депутатов. Из них 36 мандатов принадлежат БЮТ, 10 - Партии регионов, 9 – блоку „Наша Украина”, 6 – Либеральной партии Украины, 5 – Народному блоку Литвина, 5 – КПУ, 5 – СПУ.