Брат Луценко собрал взятку для Медведько

Предзабастовочное состояние в поддержку акции Всеукраинской общественной организации “Антикриминальный выбор” “Милиция ловит, прокуратура отпускает”, объявили сегодня студенты около 50 высших учебных заведений Украины.

Об этом сегодня по завершении пикетирования Генпрокуратуры Украины сообщил один из лидеров ВОО “Антикриминальный выбор” Сергей ЛУЦЕНКО.

При этом он подчеркнул, что студенты готовы провести предупредительную забастовку с требованиями “ЩЕРБАНЬ должен сидеть в тюрьме!” и “Бандитам – тюрьмы!”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня несколько тысяч активистов ВОО “Антикриминальный выбор” из разных регионов Украины пикетировали Генпрокуратуру. Во время часовой акции выступающие призывали генпрокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО подать в отставку. Также С.ЛУЦЕНКО заявил, что ВОО “Антикриминальный выбор”, проведя сегодняшнюю акцию, “показала, что в Украине есть серьезная общественная организация, способная привлечь внимание общества и руководства государства к вопросам соблюдения законности, правопорядка, морали и демократии”. При этом С.ЛУЦЕНКО также сказал, что “Генпрокуратура не служит сегодня интересам государства” и призвал участников пикетирования “скинуться А.МЕДВЕДЬКО на взятку”. Затем участники акции стали собирать деньги, сигареты, спички, конфеты и другие вещи для передачи в Генпрокуратуру. Также С.ЛУЦЕНКО сообщил, что ВОО “Антикриминальный выбор” подготовило для Генпрокуратуры своеобразный сувенир в виде скульптуры.

“Эту скульптуру как переходящий приз мы просим принять Генпрокуратуру на хранение сроком на один месяц, поскольку она будет вручаться политикам и соответствующим органам за нестабильную работу за прошлый месяц”, - сказал С.ЛУЦЕНКО.

Скульптуру, которая весит 600 килограммов и изготовлена из бетона, из Генпрокуратуры никто не забрал. Поэтому участники пикетирования решили оставить ее напротив главного входа в Генпрокуратуру. По словам организаторов акции, на протяжении месяца скульптуру будут охранять активисты “Антикриминального выбора” и общественной организации “Красная калина”.

По окончании акции С.ЛУЦЕНКО от имени участников пикетирования призвал Генпрокуратуру “выполнять свои обязанности, а не преступно бездействовать”.

Также С.ЛУЦЕНКО сообщил, что экс-губернатор Сумской области Владимир ЩЕРБАНЬ якобы взял больничный, в связи с чем Генпрокуратура по истечении 10-дневного срока по возвращении В.ЩЕРБАНЯ в Украину не проводит с ним никаких действий. По его словам, “если Генпрокуратура будет продолжать свою бездеятельность относительно четырех уголовных дел против В.ЩЕРБАНЯ, то ВОО “Антикриминальный выбор” через неделю повторит акцию пикетирования Генпрокуратуры».

В то же время, как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН адвокат В.ЩЕРБАНЯ Николай ЕВДОКИМЕНКО, В.ЩЕРБАНЬ находится не на больничном, а плохо чувствует себя в связи с акклиматизацией по возвращении из США в Украину.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов Яна ТАБАЧНИКА, Евгения ГЕЛЛЕРА и Михаила МИРОНЕНКО.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и тому подобное.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.