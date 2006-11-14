Бродский угрожает вывести людей на улицы

Депутат Киевсовета от фракции БЮТ Михаил БРОДСКИЙ лично готов вывести киевлян на улицы в случае, если тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут повышены в 3,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.БРОДСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Почему мы, киевляне, должны оплачивать то, что они (руководство столичной мэрии – УНИАН) плохие менеджеры, воруют», - спросил М.БРОДСКИЙ, добавив при этом, что если повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет отменено, «будем выводить людей на улицы». «Я лично!», - подчеркнул он.

По убеждению М.БРОДСКОГО, цены, которые планируется увеличить за оплату услуг, не обоснованные и, прежде всего, направлены на обогащение определенных структур. К таким он отнес компанию «Киевэнергохолдинг». По словам М.БРОДСКОГО, 40% акций этой компании принадлежит коммерческим структурам, которые находятся на Кипре. И поэтому, по его убеждению, правоохранительным органам и прокуратуре следует разобраться, кто за этим стоит.

«Когда мы хотим собрать с киевлян 500-700 грн. (за коммунальные услуги – УНИАН) мы должны спросить, есть ли у них эти деньги», - отметил М.БРОДСКИЙ. При этом он заявил, что, по его убеждению, в случае, если новые тарифы таки будут введены, «половина города платить не будет».

По словам М.БРОДСКОГО, сегодня наиболее реальным и обоснованным с экономической точки зрения было бы постепенное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, в частности, в 2006 году не более чем на 50% от существующей цены. Как отметил депутат Киевсовета, для того чтобы формировать новые тарифы, в расчет нужно брать не количество использованной тепловой энергии на один квадратный метр, а количество гигакалорий, которые израсходовали для обогрева одного квадратного метра жилой площади. С этой целью, убежден М.БРОДСКИЙ, в каждом доме необходимо установить специальные счетчики. Продолжая свой комментарий относительно попытки повысить в 3,5 раза стоимость жилищно-коммунальных услуг, М.БРОДСКИЙ отметил, что такого нет ни в одном городе Украины. При этом он выразил сожаление по поводу того, что при обсуждении на сессии Киевсовета введение таких тарифов другие фракции, в частности, Партии регионов, Блока Литвина, ГАК не имели желания вступать с представителями БЮТ в переговоры на этот счет. «Говорят, нас это устраивает», - заметил М.БРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, жилищно-коммунальные тарифы в столице с 1 декабря должны повыситься в среднем в 3,3 раза.