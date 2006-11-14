Бессмертный: не хочу обманывать людей, как Тимошенко

Экс-председатель Совета партии «Народный Союз Наша Украина», лидер парламентской фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет о возможности создания «оранжевого» объединения или партии, куда войдут все лидеры Майдана.

Об этом он сообщил в интервью газете "Известия в Украине" (№51 от 14.11.2006 г.).

“Я думаю, что весной мы инициируем создание оранжевого объединения, движения, а может и партии, в которую бы вошли все лидеры оранжевой революции. Кто будет лидером в этом объединении – ЛУЦЕНКО, КИРИЛЕНКО или ТИМОШЕНКО – будем решать», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В то же время относительно лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО он заявил: «Можно по-разному относиться к Юлии Владимировне. Она доносит до людей то, что хочет сказать. Да, у нее это хорошо получается. У меня, видимо, хуже. Но когда-нибудь история рассудит – что говорил БЕЗСМЕРТНЫЙ и что говорила ТИМОШЕНКО. Я не говорю так, как она, потому что не хочу обманывать людей. Она говорит так, потому что искренне убеждена, что это правда. Я ценю эту ее способность, но никогда не смогу пользоваться ее методами. Для меня они неприемлемы».

Вместе с тем, убежден Р.БЕССМЕРТНЫЙ, формула политического успеха заключается в «правильном подборе людей», для объединения которых нужно создать условия. «В Украине есть определенное количество людей, объединение которых позволит нам рассчитывать на колоссальный успех… Если это количество людей сможет в очередной раз объединиться, они победят в этой стране любую политическую силу и любого политика», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.