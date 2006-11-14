Полку Мороза в Верховной Раде прибыло

Сегодня Центральная избирательная комиссия на своем заседании зарегистрировала народного депутата Украины Игоря УРБАНСКОГО.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, И.УРБАНСКИЙ зарегистрирован в соответствии с Конституцией Украины, Законом “О выборах народных депутатов Украины”, на основании протокола Центризбиркома о результатах выборов народных депутатов Украины от 10 апреля 2006 года и постановления Центральной избирательной комиссии от 8 ноября 2006 года № 1286.

И.УРБАНСКИЙ родился в 1953 году, образование высшее, первый заместитель министра транспорта и связи Украины, проживает в Одессе, член Социалистической партии Украины, включен в избирательный список СПУ под №37.

В ближайшее время И.УРБАНСКОМУ будет выдано временное удостоверение установленного образца.