"Или у нас госпереворот, или незавершенная революция": Савченко отличилась неоднозначным заявлением по Евромайдану (видео)
Нардеп прокомментировала блокирование работы NewsOne, вспомнив события Евромайдана.
Не нужно бояться слов "государственный переворот", "революция". Нужно бояться того, что происходит.
Такое заявление сделала внефракционный народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne, комментируя ситуацию с блокированием его работы.
"Не нужно бояться слов "государственный переворот", "революция". Нужно бояться того, что происходит. А происходит прямая потеря человеческих жизней из-за того, что власть не способна обеспечить безопасность, вести внешнюю, экономическую политику, чтобы люди были довольны", - считает парламентарий.
Читайте такжеСавченко снова отличилась скандальным заявлением о войне на Донбассе (видео)
По ее словам, после Революции Достоинства в Украине произошла смена верхушки власти. Однако сама система власти осталась неизменной, убеждена нардеп.
"Революция - это смена системы. Если говорить о том, что произошло в Украине, то у нас действительно произошла смена верхушки власти. Несмотря на то, что она была поддержана большинством народа, самого изменения системы не произошло. Поэтому можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас незавершенная революция, которую украинцы тоже поддерживают", - заявила Савченко.
Как сообщал УНИАН, 3 декабря на сайте телеканала NewsOne было размещено сообщение, что группа неизвестных людей в военной форме заблокировала вход в помещение телеканала.
По словам активиста Алексея Середюка, NewsOne должен изменить свою политику, и народный депутат Украины Евгений Мураев должен извиниться за высказывания в программе "Украинский формат", где он назвал Евромайдан "государственным переворотом власти".
Середюк пообещал, что "подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны".