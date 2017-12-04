"Или у нас госпереворот, или незавершенная революция": Савченко отличилась неоднозначным заявлением по Евромайдану (видео)

Не нужно бояться слов "государственный переворот", "революция". Нужно бояться того, что происходит.

Такое заявление сделала внефракционный народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne, комментируя ситуацию с блокированием его работы.

"Не нужно бояться слов "государственный переворот", "революция". Нужно бояться того, что происходит. А происходит прямая потеря человеческих жизней из-за того, что власть не способна обеспечить безопасность, вести внешнюю, экономическую политику, чтобы люди были довольны", - считает парламентарий.

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По ее словам, после Революции Достоинства в Украине произошла смена верхушки власти. Однако сама система власти осталась неизменной, убеждена нардеп.

"Революция - это смена системы. Если говорить о том, что произошло в Украине, то у нас действительно произошла смена верхушки власти. Несмотря на то, что она была поддержана большинством народа, самого изменения системы не произошло. Поэтому можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас незавершенная революция, которую украинцы тоже поддерживают", - заявила Савченко.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря на сайте телеканала NewsOne было размещено сообщение, что группа неизвестных людей в военной форме заблокировала вход в помещение телеканала.

По словам активиста Алексея Середюка, NewsOne должен изменить свою политику, и народный депутат Украины Евгений Мураев должен извиниться за высказывания в программе "Украинский формат", где он назвал Евромайдан "государственным переворотом власти".

Середюк пообещал, что "подобные акции блокирования работы телеканалов будут проводиться на всех ватных телеканалах страны".